"Подарите себе Молизе": бесплатный туризм в Италии

Как поощрить туризм в не имеющих ни морского побережья, ни знаменитых памятников старины районах? Власти региона Молизе на юге Италии запустили акцию Regalati il Molise ("Подарите себе Молизе") совместно с ассоциацией Amici del Morutto.

"Приезжайте к нам в отпуск, мы дадим вам дом бесплатно", - на этот призыв муниципалитета Сан-Джованни-ин-Гальдо отликнулись немедленно тысячи желающих.

"Мы получили более 8000 запросов со всего мира: из Америки, Канады, Австралии, Франции, Германии, Норвегии, России, Казахстана, стран Азии", - рассказывает Стефано Тротта, президент Associazione Amici del Morutto.

440 объектов недвидимости - но всего всего 12 постоянно проживающих семей: гостям предлагают недельное бесплатное проживание в пустующих домах с целью возродить торговлю, дать заработать местным ремесленнрикам, фермерам и рестораторам. Результаты не заставили себя долго ждать.

Эрнесто Вико - владелец бара:

"Что касается нашего бизнеса, мы сразу заметили разницу: ведь и десять дополнительных чашек кофе в день - это плюс десять чашек в день. А ещё мы знакомимся с новыми людьми со всего мира, и это очень приятно".

После месяцев изоляции из-за коронавируса такой вид отдыха особенно привлекателен, а ещё настоящим открытием для многих стало местное гостеприимство: жители Сан-Джованни-ин-Гальдо охотно знакомятся с туристами, а некоторые даже прилашают их к себе на обед. В программе также прогулки по окрестностям и посещение малоизвестных достопримечателонстей.

Мэр Сан-Джованни-ин-Гальдо Доменико Тредико говорит, что успех инициативы превзошёл все ожидания:

"Это то направление, в котором мы хотим двигаться дальше: не массовый туризм, а медленный туризм, для тех, кто приезжает сюда, чтобы открыть для себя малоизвестные места и ими насладиться".

Те, кто ещё пару месяцев назад и не думали когда-нибудь посетить Молизе, уезжают полные впечатлений, увозя с собой в памяти холимстые пейзажи, отменную кухню, зажигательные ритмы местных танцев и сердечное тепло.