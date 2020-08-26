Бум туризма в Дании

Из-за пандемии туризм по многих странах пошёл на спад, а вот в Дании он переживает настоящий бум: посещаемость достопримечательностей и музеев бьёт все рекорды. Впервые за многие годы большистов датчан проводят летний отпуск дома.

"Я думаю, что очень много людей осталось на этот раз в Копенгагене, - говорит этот столичный студент, - ведь обычно они выезжают и путешествуют по миру. Но в этом году сразу чувствуется, что жители города просто остались дома, а ещё сюда приехало много людей из других уголков страны. Так что на этот раз у нас даже больше людей на улицах, чем обычно, больше, чем само население Копенгагена".

В Одсхерреде на датском острове Зеландия местный художественный музей ещё никогда не видел такого наплыва. Его директор Эскил Вагн Олсен говорит, что приходят очень много молодых семей с детьми, тогда как раньше музей посещали в основном пожилые люди:

"Это было отличное лето! Мы побили наш рекорд: этим летом у нас было в четыре раза больше посетителей. Мы были заняты, и очень этому рады".

Пандемия коронавируса изменила летние привычки датчан, и от этого неожиданно выиграл внутренний туризм. Многие провели отпуск в неизведанных местах своей родной страны, открывая малоизвестные музеи и достопримечательности, которые их приятно удивили.

А ещё в Дании пояивлся новый вид отдыха - глампинг (от сложения слов "гламур" и "кемпинг"): комфортабельные палатки со всеми удобствами размещаются прямо в лесу.