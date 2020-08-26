В ЕС пытаются сдержать Covid-19

Бары и рестораны должны закрываться в 11 вечера, маски необходимо носить во всех общественных местах и на улице: в Марселе и на территории департамента Буш-дю-Рон вводятся новые меры для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. за последние сутки во франции подтверждены 3 304 новых случая заражения.

Префект региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Кристоф Мирман заявил: "Ситуация складывается в достаточной мере тревожащая для того, чтобы рассмотреть введение дополнительных мер, например закрытие продуктовых магазинов баров и ресторанов с 11 вечера до 6 утра".

Новые очаги инфекции появились в Италии — так, Сардиния, которую еще недавно называли "островом без вируса", потеряла этот статус. Вспышка связана с вечеринкам в ночных клубах: в одном из них на прошлой неделе коронавирус был обнаружен у 52 сотрудников.

В Словакии эпидемиологическая обстановка на днях обострилась и власти приняли решение повысить уровень тревоги до максимального. Ограничения повлияют на проведение ряда запланированных массовых мероприятий, в домах престарелых будут действовать более строгие санитарные правила.

Случай повторного заражения коронавирусом выявлен в Нидерландах. Об этом стало известно через день после того, как медики из Гонконга сообщили о повторном инфицировании у вернувшегося из Испании мужчины, у него обнаружен новый штамм.

Но в ВОЗ расценивают повторное заражение коронавирусом как крайне редкое явление и отмечают, что в настоящее время ведутся обширные исследования об антителах в организме переболевших людей и о длительности иммунной защиты после заболевания.