Несколько тысяч демонстрантов снова собрались на площади Независимости в Минске, призывая президента Беларуси Александра Лукашенко уйти в отставку. К митингующим присоединились и учителя, не согласные с призывом власти увольнять педагогов, не поддерживающих госидеологию. Демонстранты продолжают выходить, несмотря на недавний арест двух членов Координационного совета, Сергея Дылевского и Ольги Ковальковой.

Алина, демонстрант

"Конечно, страшно! Как может быть не страшно, когда моих друзей и знакомый бьют, когда такое происходит в городе и над людьми в тюрьмах издеваются? Конечно, страшно, но еще страшнее долгое время жить в страхе".

В нескольких километрах от протестующих, размахивая красно-зелеными флагами, собрались и сотни сторонников Лукашенко, чтобы выразить свою солидарность с действующим президентом страны.

Людмила, сторонник Лукашенко

"Я смотрю, как мы за это время расцвели. Для меня очень обидно, когда приходят разные, говорят про нас. Я лучше страны не вижу и не хочу видеть. Лукашенко для меня – как родной человек!"

Две митингующие толпы не встретились, но несколько активистов были задержаны. С начала недели в Минске присутствует больше полиции и военных. Тем временем экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в своем заявлении к Европарламенту, сказала, что демонстранты, выступающие за уход Лукашенко – это "больше не оппозиция, а большинство".