Алексиевич допросили по уголовному делу о призывах к захвату власти

Белорусский Следственный комитет допросил лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич по уголовному делу о протестных выступлениях. Она стала членом Координационного совета, сформированного сторонниками кандидата в президенты Светланы Тихановской.
По словам Алексиевич, она отказалась отвечать на вопросы следователей, сославшись на конституционное право не свидетельствовать против себя. Допрос проходил в рамках уголовного дела по статье о призывах к захвату государственной власти. Ранее Александр Лукашенко заявлял, что именно такую цель преследует Координационный совет. Он неоднократно обвинял своих оппонентов в сотрудничестве с зарубежными правительствами и в стремлении к дестабилизации ситуации в стране, в том числе, посредством протестных выступлений, которые не утихают с президентской кампании.
Сторонники кандидата на пост главы государстве Светланы Тихановской настаивают на том, что она одержала победу на прошедших выборах. Центризбирком сообщил, что более 80% голосов получил Лукашенко. ЕС опубликованные результаты не признаёт и грозит санкциями тем, кто ответствен за фальсификацию выборов и насилие при разгоне демонстраций.