Алексиевич допросили по уголовному делу о призывах к захвату власти

Белорусский Следственный комитет допросил лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич по уголовному делу о протестных выступлениях. Она стала членом Координационного совета, сформированного сторонниками кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Я думаю, что нас всех хотят запугать, а мы ни в чём не виновны. Мы просто хотим жить в свободной стране, мы хотим свободы. Светлана Алексиевич лауреат Нобелевской премии по литературе

По словам Алексиевич, она отказалась отвечать на вопросы следователей, сославшись на конституционное право не свидетельствовать против себя. Допрос проходил в рамках уголовного дела по статье о призывах к захвату государственной власти. Ранее Александр Лукашенко заявлял, что именно такую цель преследует Координационный совет. Он неоднократно обвинял своих оппонентов в сотрудничестве с зарубежными правительствами и в стремлении к дестабилизации ситуации в стране, в том числе, посредством протестных выступлений, которые не утихают с президентской кампании.

Сторонники кандидата на пост главы государстве Светланы Тихановской настаивают на том, что она одержала победу на прошедших выборах. Центризбирком сообщил, что более 80% голосов получил Лукашенко. ЕС опубликованные результаты не признаёт и грозит санкциями тем, кто ответствен за фальсификацию выборов и насилие при разгоне демонстраций.