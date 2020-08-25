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США

Протесты Black Lives Matter в Висконсине

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 Мария Сашинская
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Протесты Black Lives Matter в Висконсине
Авторское право  Morry Gash/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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Части Национальной гвардии США были введены в город Кеноша, штат Висконсин, чтобы остановить беспорядки. В городе объявлен комендантский час. Люди вышли на улицы и начали погромы после того, как полицейские при задержании выстрелили несколько раз в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку. Мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в больницу Милуоки.

Губернатор штата объявил о реформе полиции еще в июне этого года.

Тони Эверс, губернатор штата Висконсин

"Мы должны начать долгий, но важный путь к тому, чтобы наше государство стало выполнять обещания равенства и справедливости".

Полицейские, причастные к стрельбе, до выяснения обстоятельств дела были отправлены в административный отпуск. По словам властей, из-за нехватки бюджетных средств при себе у них не было нательных видеокамер. Подобные устройства могли бы ускорить расследование.

Тем временем на улицы Нью-Йорка вышли представители движения Black Lives Matter. Они требуют увольнения полицейского, стрелявшего в Джейкоба Блейка.

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