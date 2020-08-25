В британских вузах может не хватить мест для всех абитуриентов

Слишком много первокурсников и слишком мало мест в университетах. Из-за кризиса COVID-19 власти Великобритании отменили вступительные экзамены, решив вместо них использовать алгоритм прогноза оценок. Так, некоторые студенты получили баллы ниже, чем ожидали. Под давлением общественности систему прогнозов отменили, но количество мест в вузах оказалось уже рассчитанным.

Мариам Оджобовале, абитуриент

"Это было несправедливо. Мы учились! Я много училась до того, как разразился коронакризис. Я скептически настроена к тому, как они выставляли баллы. Абитуриенты заслуживают лучшего, но власти не хотят давать нам то, что мы заслужили".

Люк Ханрахан, Euronews

"Несмотря на изменение планов правительства, будущее тысяч абитуриентов остается туманным. Университеты уже выделили квоты на основе алгоритма, а теперь должны будут найти дополнительные места для тех, чьи оценки были пересмотрены".

Роза Маккей, будущая студентка художественного факультета, вместе с родителями ждет начала учебного года. Университету пришлось сократить количество студентов на курсе, чтобы разместить их в классах с соблюдением дистанции.

Роза Маккей, абитуриент

"Я не знаю, как всех разместят. Вы не можете внезапно сказать: "О нет, для вас здесь нет места". Как отказывать людям из-за того, что у них изменились оценки? Я понятия не имею, как они собираются это делать, и это меня очень злит. Я уверена, что абитуриенты действительно хотели попасть в вузы и заслужили эти места".

Каждый год полмиллиона студентов начинают учебу в британских университетах. В этом году решения политиков, а не академические успехи определяют судьбы вчерашних школьников.

Панчо Льюис, представитель Вестминстерского городского совета

"Властям стоило лучше подумать об этом. Они испортили жизни детям и молодым людям. Правительство отказалось от идеи с алгоритмами, и это правильное решение, но с самого начала следовало планировать лучше".

Правительство страны принесло официальные извинения абитуриентам и их семьям, сославшись на сложности, вызванные пандемией. Однако, слова мало могут утешить как самих ожидающих решения молодых людей, так и университеты, которые должны решить проблему с нехваткой мест для первокурсников.