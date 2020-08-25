Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Россия

В дельте Волги цветут лотосовые поля

Комментарии
 Ирина Александрова и AP
euronews_icons_loading
Лотос
Лотос   -   Авторское право  AP Photo
Размер текста Aa Aa

Густой, зеленый ковер из листьев и нежные розовые бутоны... В Астраханском биосферном заповеднике, одном из старейших в России, цветут лотосовые поля. Загадочное растение - гордость и символ края. Лотос каспийский очень похож на лотос орехоносный, генетически они идентичны.

Наталья Мех, глава департамента по эколого-просветительской работе Астраханского заповедника: "В 1919, когда создавался Астраханский заповедник, была найдена единственная заросль лотоса, площадью четверть гектара. Лотос удалось сохранить. В настоящее время площадь зарослей лотоса в дельте Волги очень обширная. Она достигает многих тысяч гектаров".

Любоваться лотосами прибывает множество туристов. Для животных цветы представляют иной интерес.

Владимир Стрелков, научный сотрудник Астраханского заповедника: "Например кабаны, которые обитают в заповеднике, питаются коробочками лотоса. Многие птицы питаются семенами лотоса. Лебедь шипун питается всем растением".

Желающим сорвать лотос грозит штраф. Более того, это не имеет смысла - цветок завянет в течение считанных минут. Цветение лотоса, занесенного в Красную книгу России, начинается с середине июля и продолжается до сентября.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube