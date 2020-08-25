Карантин и изоляция в секторе Газа

Режим строгой изоляции введён в секторе Газа , где выявлены первые четыре случая заражения за пределами карантинных центров. об этом в ночь на вторник сообщило правящее в секторе движение ХАМАС. В рамках жёстких карантинных мер, объявленных сроком на двое суток, закрыты госучреждения и учебные заведения, магазины, рынки и мечети, отменены все массовые мероприятия, введён комендантский час.

A curfew imposed across Gaza starting from Monday to prevent the spread of COVID-19. pic.twitter.com/jvr9oIXh2E — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) August 25, 2020

Инфекция обнаружена у женщины, съездившей недавно на Западный берег реки Иордан. Остальные заражённые - члены её семьи, которая живёт в лагере беженцев Аль-Магхази.

В понедельник вечером его жители бросились запасаться продуктами. Половина двухмиллионного населения живёт за чертой бедности, и ситуация усугубляется ужесточением блокады со стороны Израиля. Электричество в сектор поступает лишь 4 часа в сутки - единственная электростанция закрылась на прошлой неделе из-за прекращения поставок топлива, и пограничный переход Керем Шалом, пункт пропуска товаров, перекрыт. Израиль разрешает ввоз лишь продуктов и медикаментов.

Распространение коорнавируса грозит сектору Газа гуманитарной катастрофой.