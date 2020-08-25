Датчане-старшеклассники не хотят учиться онлайн

"Мы хотим в школу!" Под этим лозунгом в датском Орхусе, втором по величине городе королевства, прошла акция протеста учеников старших классов. В ней приняли участие около 1600 подростков. Девушки и юноши не желают больше учиться на дому и требуют, чтобы их вернули за парты. По словам демонстрантов, дистанционное обучение, введенное из-за распространения коронавируса, оборачивается для них как социальными, так и академическими проблемами:

"Я считаю, что цифровое обучение вышло из-под контроля. Я думаю о том, что именно старшеклассники оказались в невыгодном положении. Прежде всего, потому что власти ежегодно сокращают бюджетные ассигнования на образование. При этом нашим младшим братьям и сестрам разрешают посещать начальную школу".

"Обучаясь на дому, ты не слишком хорошо усваиваешь знания. Мы не учим то, что нужно. Когда сидишь в своей квартире, не получаешь необходимую помощь, советы. Отсутствует руководство самим процессом. Мы так же не в состоянии работать группами. Качество обучения снижается. Есть и социальный аспект. Мы полгода не видели своих одноклассников. По крайней мере, всех одновременно. Нам этого не хватает".

Старшеклассники надеются, что власти услышат их призыв. Тем временем число случаев заражения коронавирусом в стране растет. На этом фоне правительство приняло решение об обязательном ношении защитных масок в общественном транспорте.