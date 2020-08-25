Новые вспышки COVID-19 в Европе

Германия и другие европейские страны советуют своим гражданам отказаться от поездок на Лазурный берег и в Париж из-за роста числа заболеваний COVID-19 во Франции. Новая вспышка произошла на французском нудистском курорте Village Naturiste Кап-д’Агда на побережье Средиземного моря. За последнюю неделю здесь выявлено около сотни заразившихся.

Жиль Д'Эттор, мэр Агда

"Пока мы не встретили серьезных случаев. В основном это молодые люди, болеющие бессимптомно. Они не знают, что заражены, поэтому мы проводим массовое тестирование".

Тем временем словенские отдыхающие в Хорватии спешат вернуться домой, чтобы успеть до введения новых карантинных мер. Они вступают в силу в понедельник ночью. Введение ограничений последовало за недавней вспышкой COVID-19 в Хорватии. На сегодняшний день в стране зарегистрировано более восьми тысяч подтвержденных случаев. В национальном штабе гражданской защиты страны обсудили меры по прекращению распространения инфекции.

Степан Бошнякович, начальник Управления гражданской защиты Бродско-Посавска

"У нас нет очагов, но в последние дни значительно увеличилось количество инфицированных. Поэтому мы внесем определенные предложения в работу национального штаба".

172 страны присоединились к схеме COVAX по доступу вакцины от коронавируса. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, это самая большая инициатива по борьбе с COVID-19 в мире.

Тедрос Адханом Гебрейесус, гендиректор ВОЗ

"В настоящее время девять вакцин являются частью международного исследовательского портфолио, которое постоянно пересматривается и оптимизируется. Сейчас ведутся обсуждения с еще четырьмя производителями вакцин, а девять в настоящее время рассматриваются как потенциальные долгосрочные решения".

По мнению экспертов в области здравоохранения, большие скопления людей и незаконные вечеринки – это основные причины недавнего всплеска заражений COVID-19 в Европе.