Владимир Зеленский: "Я хочу верить, и верю"

Украина отмечает День независимости. Из-за коронавируса торжества и памятные мероприятия проходят в сокращённом формате. Президент страны Владимир Зеленский, тем не менее, присутствовал на мероприятиях.

По его словам, день 29-й годовщины независимости стал и 29-м "днём тишины" в Донбассе — после вступления в силу новых договорённостей о прекращении боевых действий. В интервью Euronews он сообщил, что очень надеется на скорое окончание войны.

Владимир Зеленский, президент Украины:

"Я хочу верить, что это произойдёт в этом году, очень хочу в это верить. И верю. Я не хотел бы называть имён, но сравнивая нашу нынешнюю команду и прошлую, так как я этого хочу — никто и близко не хотел. Таких темпов и такого давления — никто такого не делал".

Весной Зеленский заявил, что даёт российскому коллеге Владимиру Путину один год — считая с декабрьского саммита "Нормандской четвёрки" — на то, чтобы "Минский формат" привёл к полному прекращению войны. По словам украинского лидера, в противном случае его страна может выйти из "Минского процесса".