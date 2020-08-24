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Франция

Беспорядки в Париже после поражения ПСЖ

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 Кнарик Хачатрян
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Беспорядки в Париже после поражения ПСЖ
Авторское право  AFP
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Более 150 человек задержаны в ночь на понедельник в Париже в ходе беспорядков, учинённых после поражения столичного футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов. Единичные столкновения между полицией и фанатами начались еще до матча, а после завершения игры стали массовыми.

Министр внутренних дел Франции Жера́льд Дармане́н написал в своём Твиттере:

"Чтобы сдержать недопустимые эксцессы некоторых людей у стадиона Parc des Princes, силы безопасности вмешались немедленно и смело. Мы с префектом полиции внимательно следим за ситуацией".

Группы агрессивно насторенных молодых людей жгли автомобили, громили и грабили магазины. Болельщикам была предоставлена возможность собраться после матча на Елисейских полях, где на это время по распорженмию префектуры было перекрыто движение. Но многие стали рваться на ограниченную для посещений площадь генерала Шарля де Голля, взрывая петарды и выкрикивая антиправительственные лозунги.

Полиция в ответ применила слезоточивый газ, а затем приступила в разгону толпы и задержаниям.

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