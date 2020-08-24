В организме Навального найдены следы отравления (клиника в Берлине)

Жизнь российского политика Алексея Навального находится вне опасности, но проведенные анализы подтвердили следы отравления в организме. О каком отравляющем веществе идет речь, пока не установлено. Об этом сообщают в берлинской больнице "Шарите". "Клинические данные указывают на интоксикацию субстанцией группы блокаторов холинэстеразов. Конкретная субстанция до сих пор неизвестна <...>", — отмечается в сообщении.

Ранее официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт потребовал проведения прозрачного расследования и отметил:

"Есть подозрение, что это не Навальный сам тяжело отравился, а кто-то его отравил. К сожалению, в новейшей российской истории есть несколько подобных примеров и поэтому международное сообщество всерьез относится к этому подозрению".

По сообщению врачей, Навальный находится в искусственной коме. Состояние его здоровья оценивается как "тяжелое".

как 20 августа оппозиционному деятелю стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву . После экстренной посадки в Омске местные врачи поставили диагноз "нарушение углеводного баланса". Проведенные ими анализы не выявили в организме Навального наличия ядов. Сторонники оппозиционного деятеля утверждают, что он выпил отравленный чай в аэропорту.