"Путь к свободе" для белорусов

Живая цепь длиной 35 километров - граждане Литвы устроили мирную акцию в знак солидарности с беларусами. Около 50 тысяч человек выстоились от Вильнюса вплоть до КПП "Мядининкай" на границе с Республикой Беларусь.

"Это самое малое, что мы можем сделать, чтобы выразить нашу поддержку белорусскому народу. Речь не идет о каких-то отдельно взятых партиях, но о простых людях", - заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

Акция получила название "Путь к свободе". Символично, что 31 год назад в такую же живую цень выстроились граждане Литвы, Латвии и Эстонии, чтобы привлечь внимание мировой общественности к судьбе Прибалтики, стремившиейся получить независимость от СССР.

"Я выступаю против насилия. И меня глубоко тронули события в Беларуси после прошедших там президентских выборов. Поэтому я не могу оставаться в стороне", - говорит Робертас. Он пришел на акцию вместе с друзьями, в том числе из Беларуси.

Напомним, что главная соперница Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская нашла убежище именно в Литве, после того, как была вынуждена покинуть Беларусь, опасаясь за себя и своих детей.