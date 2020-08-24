Порошенко: "Стратегическая цель России - аншлюс Беларуси"

Поддержку протестующим белорусам выразил бывший президент Украины Пётр Порошенко, который сейчас возглавляет оппозиционную партию "Европейская солидарность". В понедельник на митинге в честь Дня независимости Украины, он сначала раскритиковал своего преемника Владимира Зеленского и заявил, что страна пока держится на построенном им самим фундаменте:

"Сюда пришли все те, кто вот уже второй год следит за тем, чтобы этот государственный фундамент не мог быть разрушен, как бы они ни старались. И знаете, пора признать, что фундамент, который мы вместе с вами построили, оказался достаточно прочным. Но это не дает повода расслабляться, друзья мои", - сказал Порошенко своим сторонникам.

Коснувшись затем ситуации в Республике Беларусь, он пожелал бескровной победы демократии в соседней стране. Ранее Пётр Порошенко записал видеообращение к белорусскому президенту Александру Лукашенко, призвав прекратить насилие, освободить задержанных протестующих и провести повторные выборы. А на митинге в Киеве Порошенко заявил, что независимость белорусского государства находится под угрозой, обвинив Москву в агрессивных планах:

"Стратегическая цель России - аншлюс, захват Беларуси, - сказал бывший украинский президент. - Путин хочет поглотить Беларусь так же, как Гитлер когда-то поглотил Австрию. А нам, украинцам, Европейскому Союзу и прежде всего белорусскому народ нужно настоящее независимое белорусское государство. И мы, миллионы украинцев, держим кулаки за победу демократии в Беларуси".

В Москве Порошенко назвали "политиком вчерашнего дня", который хочет навредить партнёрским отношениям россиян и белорусов.

В воскресенье глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что Евросоюз должен продолжать работать с президентом Лукашенко, несмотря на то, что не признает легитимность главы государства.