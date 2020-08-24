В Израиле 16-летняя девушка подверглась групповому изнасилованию во время каникул

В Израиле полиция расследует резонансное преступление, которое вызвало возмущение по всей стране. 16-летняя девушка подверглась групповому изнасилованию во время каникул в курортном городе Эйлат.

Это произошло в одном из отелей, согласно первоначальным данным, в изнасиловании принимали участие по меньшей мере 30 человек. Причем по словам некоторых очевидцев, мужчины стояли в очереди прямо в коридоре гостиницы.

Как впоследствии установила полиция в действительности насильников, по всей видимости, было меньше - около 10, но резонансности дела это не снижает. Все обвиняемые утверждают, что девушка была согласна на интимные отношения. Однако сама она призналась следователям, что была запугана и просто молчала, не имея возможности каким-либо образом противостоять.

Происшествие вызвало повсеместное возмущение. В Израиле прошли женские протестные марши. И даже первые лица страны выразили свое негодование. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что "не понимает, что должно твориться в голове у мужчин", совершивших подобное преступление.

Израильский президент Реувен Ривлин опубликовал открытое письмо для молодежи, в котором заявил: "Изнасилование, сексуальная агрессия, эксплуатация и жестокость - это пятна, которые невозможно оттереть. Это свидетельства непростительной потери границ, и они уничтожают нас как общество".