Юг Франции — "красная зона"

Туристические регионы Франции — юг страны — называют новым рассадником коронавируса.

Август — месяц традиционных массовых отпусков. Через неделю миллионы людей должны вернуться на работу, а миллионы детей — в школу, и власти опасаются, что отдыхающие привезут с моря не только загар, но и новую волну заболеваний в те регионы, где ситуация только-только начала налаживаться.

Многие курортники не скрывают, что не следуют правилам "новой нормальности": меры безопасности уже изрядно надоели, и хотя бы отпуск они хотя провести без маски.

"Я не ношу маску в отпуске. Это противоречит самому понятию отдыха. Я её не ношу даже там, где этого требуют, потому что это очень напрягает".

"Носить на пляже — это же чушь! Ну ладно в транспорте, в закрытых помещениях, но на открытом воздухе — это же бессмысленно!"

В ряде случаев правилам не следуют овсе или соблюдают их чисто формально, причём не только отдыхающие, но и сотрудники кафе и ресторанов. Работать весь день не снимая маски — утомительно, а социальная дистанция между столиками уменьшает доход.

Индекс репродукции — сколько человек в среднем заражаются от одного заболевшего — на юге и юго-западе Франции сейчас выше, чем в среднем по стране. Ряд регионов объявлены "красными зонами", где меры безопасности серьёзно ужесточаются.

Райан Томпсон, Euronews:

"Города и коммуны пытаются делать всё возможное для того, чтобы выйти из 'красной зоны'. Уже несколько недель маски обязательны в нескольких районах Марселя, и другие средиземноморские курорты следуют этому примеру".

Улицы и пляжи патрулирует полиция. Стражи порядка напоминают, что ношение маски — не рекомендация, а требование закона. Нарушителям грозит крупный штраф.