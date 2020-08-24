Нудисты наденут маски

Вспышка COVID-19 зарегистрирована в Village Naturiste Кап-д’Агда на средиземноморском побережье Франции, где расположился один из крупнейших в Европе нудистских кемпингов.

"Некоторые мои друзья заразились коронавирусом, - говорит один из отдыхающих, - так что я предпочитаю пройти тестирование. На вечеринках всегда было очень моголюдно, да и, честно говоря, это место встреч. Мы здесь не для того, чтобы играть в карты".

Village Naturiste в Агде на выступающем в море мысе - шумный и веселый район города, который облюбовали любители обнаженного отдыха. В разгар сезона на местном нудистском пляже собираются десятки тысяч отдыхающих. Первые случаи заражения были выявлены на прошлой неделе, сейчас их около 100.

"Нас обнадёживает то, что среди выявленных случаев пока нет тяжёлых. Но в основном это молодые люди с бессимптомным течением болезни, которые даже не знают о том, что они заразились, поэтому мы проводим массовое тестирование", - говорит мэр Агда Жиль Д'Эттор.

Результаты тестов станут известны через 3 дня, а пока на территории Village Naturiste ношение масок обязатлеьно, все бары и рестораны предписано временно закрыть.