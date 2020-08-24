В Беларуси задерживают глав стачкомов

В понедельник в Беларуси задержаны лидеры стачечных комитетов крупнейших предприятий страны. У проходной Минского тракторного завода сотрудники ОМОНа задержали Сергея Дылевского, приехавшего поговорить с бастующими рабочими. Вместе с ним милиция увезла Ольгу Ковалькову — представительницу штаба Светланы Тихановской. Дылевский и Ковалькова входят в состав Координационного совета оппозиции.

Также в Солигорске задержан сопредседатель стачечного комитета "Беларуськалия" Анатолий Бокун, а в Минске — глава стачкома МЗКТ Александр Лавринович.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко призвал увольнять стачечников и потребовал закрыть бастующие предприятия. А в отношении Координационного совета идёт уголовное расследование.

На этом фоне экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская подтвердила готовность всё же вступить в диалог с властями. Об этом она заявила в ходе встречи с заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном, который прибыл в Вильнюс.

Стивен Бигэн, замгоссекретаря США:

"Мы осуждаем нарушение прав человека и жестокость, которую мы наблюдали после выборов. Мы призываем правительство Беларуси отпустить всех удерживаемых политических заключённых. Соединённые Штаты не могут и не будут решать судьбу Беларуси. Это право белорусского народа".

Акции протеста в Беларуси не прекращаются две недели. В воскресенье в центре Минска, несмотря на предупреждения МВД и Минобороны, собрались несколько сотен тысяч человек, требовавших отставки Александра Лукашенко.