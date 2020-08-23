США: 25 миллиардов для Почтовой службы

Палата представителей Конгресса США одобрила дополнительное финансирование Почтовой службы страны в размере 25 миллиардов долларов. Эти средства, в частности, должны пойти на повышение уровня обработки отправлений в рамках голосования по почте на предстоящих президентских выборах.

Палата представителей в августе традиционно ушла на каникулы, однако ее спикер Нэнси Пелоси приняла решение прервать их и вернуться в Конгресс, чтобы проголосовать по законопроекту.

Демократы считают, что в условиях пандемии коронавируса голосование по почте - единственная возможность принять участие в выборах без риска заразиться на избирательных участках. Дональд Трамп утверждает, что это может привести к масштабным фальсификациям.

Контролируемый республиканцами Сенат вряд ли поддержит данную инициативу. Белый дом сообщил, что президент США наложит вето на законопроект, если он попадет ему на стол. Сама Почтовая служба ранее предупредила власти американских штатов об опасности задержек в процессе голосования.

Всеобщие выборы в США намечены на 3 ноября.