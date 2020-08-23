На Украине в воскресенье отметили День Государственного флага. По этому случаю накануне над Киевом был поднят самый большой официальный флаг страны. Отныне на 90-метровом флагштоке рядом с монументом Родина-мать реет сине-желтое плотонище размером в 16 на 24 метра.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал это событие по-настоящему важным и символичным для страны:

"Много времени, много усилий потребовалось для того, чтобы осуществить этот проект, чтобы над столицей развевался наш государственный флаг. Да, все было не просто, но этот день настал. Мы поднимаем самый высокий и самый большой флаг Украины, один из главных символов государства".

Статус официального сине-желтый флаг Украины, символика которого имеет семивековую историю, получил в 1991 году после распада СССР. В советские времена он считался националистическим и был запрещен. По одной из версий, синий цвет символизирует небо, а желтый - пшеничные поля.