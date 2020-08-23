TikTok будет судиться с Трампом

TikTok ("Тик-ток") готовится судиться с Белым домом. Как сообщила администрация сервиса, в ближайшие дни будет подан иск с целью обжаловать запрет на деятельность в Соединённых Штатах.

Приложение TikTok позволяет создавать короткие видеоролики и размещать на мобильных платформах. Разработчиком и владельцем сервиса является китайская компания ByteDance. Дональд Трамп обвинил данную компанию в промывании мозгов молодежи и передаче персональных данных пользователей властям КНР.

В итоге ByteDance была внесена в список компаний, представляющих угрозу национальной безопасности США. Кроме того Трамп подписал постановление, что если до середины сентября ни одна из американских компаний не купит TikTok, то работа сервиса будет просто запрещена в Соединенных Штатах.

Как отмечают наблюдатели, данный шаг был принят на фоне пандемии COVID-19, пришедшей из Китая, в результате чего мировая экономика и, в первую очередь, экономика США понесла значительные убытки. Это в свою очередь привело к падению рейтинга Трампа в преддверии президентских выборов.

Это не первый подобный скандал. Вместе с TikTok под аналогичный запрет попала и социальная сеть WeChat ("Вичат"), которой владеет китайский интернет-гигант Tencent ("Тенсент"). Как сообщает агентство Блумберг, представители Tencent направили свой иск в федеральный суд Северного округа штата Калифорния в Сан-Франциско. "Ни исполнительный указ, ни Белый дом не предоставили конкретных свидетельств в поддержку утверждения о том, что использование WeChat в Соединенных Штатах подрывает национальную безопасность", - говорится в иске.

Примечательно, что распоряжения Трампа вызывали обеспокоенность и у американских компаний, среди которых Apple, Disney, Walmart, Intel и ряд других. Они направили обращение в Белый дом, в котором указали, что подобные запретительные могут негативно сказаться на их торговых отношениях с китайскими партнерами.