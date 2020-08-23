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Россия

В России открылась "крупнейшая в мире" выставка вооружений

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 Андрей Позняков
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Построение на церемонии открытия Армейских международных игр — 2020
Построение на церемонии открытия Армейских международных игр — 2020   -   Авторское право  Kirill KUDRYAVTSEV / AFP
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В подмосковном парке «Патриот» открылись очередные Армейские международные игры, совмещённые с военно-техническим форумом «Армия-2020». В правительстве России называют это крупнейшей в мире выставкой вооружений, отмечая при этом сложность организации подобных мероприятий во времена пандемии.

Уверен, что участников и болельщиков Армейских игр ждет яркий и зрелищный праздник, а Форум подтвердит свой статус уникальной площадки, где есть место для выгодных контрактов и создания новых бизнес-проектов, для творчества и прорывных идей, а главное, для общения и развития международного сотрудничества в военно-технической сфере.
Михаил Мишустин
премьер-министр России

По официальным данным, на Армейские игры и форум «Армия-2020» приехали около сотни зарубежных делегаций. Показательные соревнования проходят на полигонах пяти стран. Самой зрелищной дисциплиной называю «Танковый биатлон» в подмосковном комплексе «Алабино». Завершатся «Игры» 5 сентября.

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