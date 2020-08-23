О состоянии Навального могут рассказать в понедельник

В берлинской клинике Charite продолжается лечение Алексея Навального, впавшего в кому в прошлый четверг. Первое заявление немецких врачей о его состоянии ожидается не раньше понедельника. По данным министерства внутренних дел ФРГ, Навальный был доставлен в Германию в статусе «гостя канцлера», который позволяет предоставить ему усиленную охрану. Перевозкой находящегося в коме российского политика занимался фонд Cinema for Peace, который организовал чартерный рейс Омск-Берлин.

Основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизель: «Транспортировка проводилась не на деньги налогоплательщиков или фонда, а за счет частных жертвователей, которые посчитали нужным оплатить эту операцию. Мы приступили к этому делу, не зная точно, сколько оно будет стоить. Неожиданно выяснилось, что для организации перелета в сжатые сроки потребуется очень много денег. Но по мере осуществления задуманного появились люди с предложением помощи».

Рейс самолета с реанимационным оборудованием оплатил Борис Зимин, сын создателя мобильной сети «Билайн» Дмитрия Зимина.