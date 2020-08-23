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Франция

Во Франции ищут вандалов, осквернивших памятник жертвам нацистов

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 Андрей Позняков
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Руины Орадур-сюр-Глан 1 января 1953
Руины Орадур-сюр-Глан 1 января 1953   -   Авторское право  STR/Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.
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Власти Франции обещают привлечь в ответственности вандалов, осквернивших памятник жертвам нацистов в Орадур-сюр-Глан. Сотрудники мемориального комплекса обнаружили в пятницу, что кто-то зачеркнул на постаменте слово «мученики» и написал рядом «лжец».

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил акт вандализма. По его словам, ничто не сможет заставить людей забыть о жителях деревни в Верхней Вьенне, убитых войсками СС.

Лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен призвала предпринять решительные шаги, чтобы остановить рост числа эти, по её словам, «глубоко оскорбительных актов». С осуждением произошедшего выступил целый ряд общественных организаций.

Массовое убийство в Орадур-сюр-Глан было совершено в июне 1944. Подразделения СС сожгли заживо и расстреляли более 640 местных жителей, в основном женщин и детей. После войны старую деревню восстанавливать не стали, руины оставили как часть мемориального комплекса в память о жертвах нацистов.

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