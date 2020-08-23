Германия предлагает посредничество Греции и Турции

Германия предлагает своё посредничество Греции и Турции в разрешении спора о демаркации исключительных экономических зон в Средиземноморье. На вторник намечен визит министра иностранных дел Хайко Мааса в Афины и Анкару.

В понедельник парламент Греции приступит к обсуждению соглашений о демаркации границы, подписанных с Египтом и Италией. Их ратификация намечена на 26 августа. Парламент Египта уже ратифицировал соглашение с Грецией, но Турция заявила, что не признает этот документ и направила в спорные воды свое исследовательское судно в сопровождении группы военных кораблей. Президент Эрдоган настаивает на праве Турции вести в них геологоразведочные работы. В ответ Греция привела свои вооруженные силы в боевую готовность.

Евросоюз заявил о своей солидарности с Грецией, а также с Кипром, который также спорит с Турцией за право вести геологоразведку в водах, примыкающих к северной части острова, находящейся под турецким контролем. Ожидается, что на заседании министров иностранных дел стран ЕС, намеченном на 27-28 августа, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель представит план возможных санкций против Турции за нарушении нарушение греческого и кипрского суверенитета на континентальном шельфе.