Финал Лиги чемпионов: кто одержит победу?

Лиссабон готовится принять финал Лиги чемпионов. На "Эштадиу да Луш" сегодня вечером сойдутся "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) и "Бавария".

На пути к финалу обе команды заняли первые места в своих квартетах на групповой стадии турнира, так что матч обещает быть фантастическим. Для парижан ставки очень высоки, если "Бавария" выигрывала трофей уже пять раз, то для "Пари Сен-Жермен" - это первый выход в финал Лиги чемпионов за всю историю команды.

На предматчевой конференции форвард ПСЖ Килиан Мбаппе заявил, что команда настроена решительно. "Я всегда хотел вписать свое имя в историю французского футбола и сегодня у меня есть такой шанс, - сказал Мбаппе. - Да, за последние три года, в течение которых я выступаю за команду, у нас были взлеты и падения, но мы упорно шли к этой цели. Теперь мы в финале и готовы показать все, на что способны".

Что же касается "Баварии", то в Лиге чемпионов мюнхенцы продемонстрировали феноменальную результативность: 10 побед из 10, забив в общей сложности 42 гола. Опыт и слаженность игры, безусловно, главный козырь подопечных Ханс-Дитера Флика.

Напомним, что победитель Лиги чемпионов сыграет с "Севильей" в матче за Суперкубок УЕФА 24 сентября в Будапеште.