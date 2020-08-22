Кто отравил Алексея Навального? | #Куб

Операция спецслужб, провокация противников Путина или несчастный случай? Сторонники Алексея Навального убеждены, что его отравили по указанию из Кремля, противники политика настаивают, что власти не заинтересованы в его смерти. Чьи доводы убедительнее — выясняем в «Кубе».

Диагноз «отравление», наверное, где-то остается в подкорке нашего сознания, но мы не считаем, что пациент перенес отравление. Анатолий Калиниченко Замглавврача омской БСМП №1

Лишь «в подкорке сознания» врачей омской больницы скорой помощи отравление осталось в пятницу утром, после первых суток госпитализации Навального, когда близкие боролись за перевод политика в берлинскую клинику «Шарите». Немецкий самолёт врачами тогда уже находился в аэропорту Омска, но Навального не отпускали.

Соратники Навального считают, что врачи решили тянуть время, чтобы следы яда в организме политика нельзя было обнаружить. Не исключают они и желания лишить противника Путина доступа к более качественной медицине.

Для бывшего главного экономиста Европейского банка реконструкции и развития Сергея Гуриева обстоятельства госпитализации Навального свидетельствуют в пользу того, что его действительно отравили, причём произошло это с ведома властей.

Пострадавший от отравления два года назад издатель Медиазоны и арт-активист Пётр Верзилов не сомневается, что нападение на Навального санкционировал лично Путин, потому что «в России операции такого уровня без согласия первого лица не проводятся».

Алексея Навального готовят к транспортировке на спецсамолёте в Германию 22 августа 2020 AP Photo/Elena Latypova

Противники Навального настаивают на том, что больше всего в его отравлении заинтересована оппозиция, а Кремлю это было бы невыгодно. Они выдвигают предположения о том, что политик впал в кому после того, как сам отравился алкоголем либо наркотиками, либо у него внезапно проявились давние проблемы со здоровьем.

Журналист Саша Сотник пишет, что Путину весьма выгодно присутствие Алексея Навального в политической повестке, а травить его сейчас на фоне белорусского кризиса, — цитата, — «несусветная глупость». Версия о бытовом отравлении, которой Сотник верит меньше, тем не менее не кажется ему безумной. «Всегда можно сказать: «Кто без греха?», — объясняет он.

Итак, 2 версии. Либо отравление является покушением с попыткой устранения, и без отмашки со стороны Путина здесь не... Publiée par Sotnik Alexander sur Jeudi 20 août 2020

Довод о том, что Кремль не стал бы травить Навального из соображений выгоды, критикует публицист Михаил Пожарский. «Рациональность автократа — это миф», — пишет он. В реальности же, по словам Пожарского, на «пять хороших императоров» приходятся десятки правивших по принципу «после нас хоть потоп».

Как вы, вероятно, уже знаете, сегодня утром Алексею Навальному стало плохо по пути из Томска в Москву. Сейчас в коме и "... Publiée par Michael Pojarsky sur Jeudi 20 août 2020

На мой взгляд, есть два типа игроков, которые могли пойти на столь экстремистский шаг: - фигуранты расследований.... Publiée par Tatiana Stanovaya sur Jeudi 20 août 2020

Кто может сказать, кто отравил Навального? Способны ли власти представить доводы, которые убедят всех? И на кого ляжет груз ответственности за произошедшее? Голосуйте, объясняете свою позицию на наших страницах в соцсетях, подписывайтесь на наш канал в YouTube и следите за «Кубом»!