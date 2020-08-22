Самолет с Навальным вылетел из Омска в Германию

Окружение Алексея Навального добилось разрешения на его транспортировку в Германию. В субботу утром на реанимобиле - по-прежнему в бессознательном состоянии - он был доставлен в аэропорт Омска, где уже ожидал самолет. Медики погрузили Навального на борт, после чего самолет вылетел в направлении Берлина.

Изначально омские медики противились переводу Навального, поскольку считали, что длительный авиаперелет лишь повредит ему, однако позже констатировали, что его состояние стабилизировалось и дали "зеленый свет". В свою очередь супруга Навального с самого начала настаивала на транспортировке, прямо заявив, что больше доверяет немецким специалистам.

Алексей Навальный был госпитализирован в четверг, после того, как неожиданно почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву. Экипаж принял решение об экстренной посадке в Омске, была вызвана "скорая помощь".

В реанимацию Навальный был доставлен в бессознательном состоянии. В окружении оппозиционного активиста сразу выдвинули версию об отравлении, поскольку никаких проблем со здоровьем у него не было. Однако омские медики отравляющих веществ в организме Навального не обнаружили.