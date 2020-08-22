Новая манифестация сторонников Фургала в Хабаровске

Сторонники экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала вышли на седьмую по счету субботнюю акцию протеста. По данным администрации города Хабаровска, на сей раз в манифестации приняли участие около 1500 человек. Митинги в поддержку Фургала начались вскоре после его задержания 9 июля. Следствие подозревает его в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 гг.

Говорят участницы манифестации:

—Это наша поддержка нашему губернатору. Мы от него никогда не откажемся. Это наш выбор был. И мы будем за него до последнего.

—Я хожу каждую субботу, в середине недели у меня не получается. Я хожу за свободу своих детей, внуков. Я хочу добиться правды. Беспредел достал, вранье по телевизору смотреть невозможно.

На митинге у здания городской администрации звучали лозунги сторонников Алексея Навального, коммунистов и антипрививочников. Но не было видно флагов Либерально-демократической партии России, к которой принадлежит сам экс-губернатор. После отстранения Фургала от должности обязанности губернатора Хабаровского края временно исполняет его однопартиец Михаил Дегтярев.