Коронавирус: маска как знак уважения

В Дании в связи с распространением пандемии коронавируса стало обязательным ношение масок в общественном транспорте, а также на вокзалах, автобусных остановках, станциях, в такси и на паромах. Новое правило вступило в силу в субботу и будет действовать на всей территории страны. По словам министра транспорта Дании, ношение маски сегодня - это проявление уважения к другим людям. В случае нарушения правил пассажир будет оштрафован на 2500 крон или 336 евро.

"К этому нужно привыкнуть. В маске жарко и неудобно. В то же время она создает ощущение безопасности. Так что я - за", - говорит эта женщина.

"Если мы сможем защитить с помощью масок некоторых уязвимых людей в нашем обществе, то я готова ее носить. Никаких проблем", - говорит эта девушка.

Тем временем на пограничных пунктах в Хорватии в связи с новыми правилами в отношении некоторых европейских государств и увеличением числа инфицированных COVID-19 в стране образуются пробки. Многие туристы в целях безопасности предпочитают досрочно закончить свой отпуск и вернуться домой.

Но есть и такие, кто утверждает, что не боится коронавируса и только направляется отдыхать на хорватское побережье. Таких туристов еще довольно много. За последние несколько дней движение на большинстве автомагистралей, ведущих к морю, увеличилось.

"Мы опасаемся, но будем осторожны. И несмотря ни на что намерены хорошо отдохнуть", - говорит этот турист.

"Я не боюсь коронавируса, но мы осторожны и возвращаемся в Польшу", - говорит этот мужчина.

Между тем ученые из Германии в субботу провели "коронавирусный эксперимент" в большом концертном зале Arena Leipzig. В течение дня известный немецкий поп-исполнитель Тим Бендзко дал три живых концерта в разных конфигурациях. Целью было исследовать риск заражения коронавирусом на крупных массовых культурных и спортивных мероприятиях и выяснить, при каких условиях их проведение может снова стать возможным.

В эксперименте приняли участие 4 тысячи зрителей.