"Я бы провел новые выборы"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал телеканалу Euronews, что бы он сделал для урегулирования белорусского политического кризиса, если бы он оказался на месте Александра Лукашенко.

«Давайте представим, что я уверен в себе, я уверен в выборе народа. Я – уверенный человек. Как можно всех успокоить? Я бы точно сказал: через месяц – новые выборы. Я иду. Идите, кто хочет. Международные наблюдатели – я всех бы пригласил, всех. И сказал бы народу Беларуси: пожалуйста, выбирайте. И после такого результата, не было бы вопросов ни у кого. Я в этом уверен. Если бы Александр Григорьевич победил, он бы победил. А если победил бы кто-то другой, значит кто-то другой. Но всё было бы спокойно, без крови, честно и вошло бы в историю».

Полностью интервью с Владимиром Зеленским, в котором он рассуждал о событиях на Украине, в Беларуси и не только, смотрите в программе "Глобальный диалог" во вторник.