"Угроза с той стороны границы"

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко дал понять в субботу, что считает политический кризис в стране инспирированным из-за рубежа, прежде всего со стороны Польши и Литвы. В доказательство своего тезиса он указал на выделение финансовой помощи белорусской оппозиции и подтягивание войск НАТО к границам республики. По его словам, противники страны пытаются "сломать" и "запугать" изнутри, а также открыто угрожают "с той стороны границы". В связи с чем он проинспектировал войска, дислоцированные в Гродненской области.

Между тем в столице страны Минске продолжаются уличные акции против официальных итогов президентских выборов и случаев насилия в отношении участников демонстраций, происходивших на прошлой неделе.

В Литве на воскресенье запланирована массовая акция в поддержку находящейся в Вильнюсе Светланы Тихановской. Власти литовской столицы собираются раздать около 20 тысяч бело-красно-белых флагов участникам живой цепи, которая должна выстроиться от Вильнюса до Медницкого замка на белорусской границе.