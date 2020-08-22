Беларусь: "цепь покаяния" от Окрестина до Куропат

В ответ на подавление протестных митингов белорусскими властями в Минске прошла акция "Цепь покаяния". Люди выстроились в через весь город от получившего печальную известность изолятора на Окрестина до Куропат.

В ИВС на Окрестина силовики свозили задержанных после митингов и, как впоследствии выяснилось, жестоко избивали. Урочище Куропаты под Минском является местом захоронения жертв сталинских репрессий. По некоторым данным, здесь захоронены от 30 тыс. до 100 тыс. человек.

После президентских выборов, прошедших 9 августа, в Беларуси не стихают протесты. Оппозиция и противники Александра Лукашенко уверены, что итоги голосования были фальсифицированы. Власти же говорят, что волнения являются делом рук Западных стран, стремящихся расколоть белорусское общество.

"Как мы и предполагали, все идет по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране, - заявил Лукашенко, посещая военный полигон под Гродно в субботу. - Вы видите, что они уже тащат сюда "альтернативного президента", делают это всерьез, поскольку сыплются заявления западных государств о финансировании, поддержке".

Лукашенко находится у власти с 1994 года. В августе он был переизбран на шестой срок подряд. В Евросоюзе итоги выборов не признали и призвали официальный Минск установить диалог с гражданским обществом. Однако общаться с "улицей" Лукашенко не считает нужным.