Турция нашла газ в Чёрном море

Турция обнаружила самое крупное месторождение природного газа в Черном море. Об этом объявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, объемы залежей составляют 320 млрд кубометров и уже к 2023 году этот газ уже можно будет провести в турецкие дома. Эрдоган считает, что "с высокой вероятностью в этом районе есть и другие месторождения".

После вывода запасов на поверхность мы сможем извлечь выгоду из этого источника. Теперь я могу сказать, что мы будем стремиться начать поставлять этот газовый ресурс нашему народу к 2023 году Реджеп Тайип Эрдоган президент Турции

Объявление об обнаружении крупного месторождения в Черном море произошло на фоне обострения греко-турецких отношений из-за террирориальных споров в Восточном Средиземноморье. Турция активизировала геологоразведочные работы в районе исключительной экономической зоны Республики Кипр, несмотря на предупреждения ЕС.

По мнению Эрдогана, освоение найденного месторождения позволит начать новую эпоху в истории страны и радикально решить проблему дефицита энергии, а в перспективе сделает Турцию экспортером газа.

Сегодня Анкара — один из крупнейших покупателей российского газа. В прошлом году "Газпром" поставил в Турцию 15,51 млрд кубометров, что больше, чем в любую другую страну Европы, кроме Германии (53,5 млрд) и Италии (22,1 млрд).