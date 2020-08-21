Словацкий Джордж Флойд в Бельгии

Жестокое обращение с задержанным, шутки и нацистское приветствие. События на этом видео относятся к февральской ночи 2018 года в аэропорту бельгийского Шарлеруа.

Шокирующие кадры были распространены вдовой задержанного — 38-летнего гражданина Словакии Йозефа Хованца. Он был снят с рейса в Братиславу из-за неподобающего поведения. Уже в камере полицейские пытались утихомирить дебошира. Через несколько дней Хованец скончался в больнице.

Моя клиентка хочет знать, что стало причиной смерти ее мужа. И какие действия можно было предпринять, чтобы всего этого избежать. Потому что там было очевидное скопление агрессии Анн Ван де Стин адвокат вдовы Йозефа Хованца

Через два с половиной года после инцидента замначальника Федеральной полиции Бельгии решил временно снять с себя полномочия.

Меня потрясло то, что я видел, и я был не осведомлен. Я не умаляю своей ответственности и никогда не буду уклоняться от нее. Я не ухожу в отставку. Я попросил, чтобы мой мандат был временно прерван, поскольку я чувствую, что не могу его выполнять, особенно из-за проблемы утечки внутренней информации Андре Дезенфантс замначальника Федеральной полиции Бельгии

После обнародования видео организация Amnesty international потребовала "тщательного расследования" инцидента.

Правительство Словакии также настоятельно призвАло бельгийские власти уделить этому делу самое пристальное внимание.