"Продолжайте и расширяйте забастовки": Тихановская обратилась к работникам предприятий Беларуси

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выступила с новым видеообращением с призывом к работникам крупных предприятий продолжать и расширять забастовки. Цель несогласных с объявленными результатами выборов, на которых, по утверждению ЦИК, победил Александр Лукашенко, добиться освобождения политзаключенных и проведения нового голосования.

Будущее Белоруссии, а значит, и будущее наших детей зависит сейчас от вашего единства и вашей решительности. Поэтому я прошу вас: продолжайте и расширяйте забастовки. Не ведитесь на запугивания, объединяйтесь Светлана Тихановская экс-кандидат в президенты Беларуси

Накануне стало известно о задержании председателя стачкома Минского автозавода (МАЗ) Евгения Бохвалова. МАЗ продолжает бастовать с понедельника наряду со многими другими промышленными предприятиями по всей стране. Рабочий класс на протяжении всего периода правления Лукашенко был его основной базой поддержки.

Белорусский следственный комитет вызвал на допрос трех активистов оппозиции в рамках расследования уголовного дела о создании Координационного совета, призванного содействовать переходу власти в стране. Все они были отпущены после беседы.

Светлана Тихановская, которая была вынуждена уехать в Литву под давлением властей, рассказала, при каких условиях вернется в Беларусь.

Я думаю, каждый в нашей стране испытывает страх и напуган сейчас, но наша миссия — перешагнуть через все свои страхи и двигаться дальше.

Безумно люблю свою родину. И я очень хочу туда вернуться, и я вернусь туда обязательно, когда я в буду чувствовать там себя в безопасности Светлана Тихановская экс-кандидат в президенты Беларуси

В то же время Александр Лукашенко выразил уверенность, что за протестами в Беларуси, которые он назвал "заварушкой", стоят США, а европейские страны "подыгрывают" им и делают так, "как сказано". Выступая перед работниками сельского хозяйства, действующий президент пообещал в "ближайшие дни" разрешить кризисную ситуацию в стране.