ФБК сообщил, что в организме Навального нашли "смертельно опасное вещество"

Директор ФБК Иван Жданов сообщил, со ссылкой на правоохранителей, что в организме оппозиционера Алексея Навального нашли "смертельно опасное вещество". "Это вещество смертельно опасное. Это вещество представляет угрозу не только жизни Алексея, но и окружающим. Все вокруг должны находиться в костюмах с защитой", - процитировал он разговор с неназванным сотрудником транспортной полиции. Название вещества не раскрывается и, по словам Жданова представляет "тайну следствия".

Главврач омской больницы, в которой находится политик, Александр Мураховский не подтвердил эту информацию, но сообщил, что к утру пятницы его состояние улучшилось. "Ночь прошла хорошо, (...) состояние его несколько, на восемь часов утра, улучшилось. Все равно мы четкой стабильности еще пока его состояния добиться не можем", - сказал Мураховский в пятницу журналистам.

Ранее руководство медучреждения отказало семье Навального в его перевозке на лечение за границу, ссылаясь на состояние оппозиционера. "Если бы пациент был стабилен по своему состоянию, то мои специалисты и консилиум, который мы сегодня проводили, не возражали бы (против транспортировки). Какая речь о препятствиях может быть?" - подчеркнул Мураховский.

По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, самолет немецкой НКО Cinema for Peace, на котором предполагалось вывезти Навального из Омска в берлинскую клинику Charite, должен скоро прибыть в Россию. "Организованный нами самолет для эвакуации Алексея должен приземлиться через час. Запрет на перевозку Навального - это покушение на его жизнь. (...) Все необходимые документы поданы. Заявление от родного, согласие клиники в Германии на прием, документы на перевозку. Решение больницы необъяснимо и чудовищно", - написала Ярмыш в "Твиттере".

Она отметила, что до сих пор медики говорили, что готовы санкционировать транспортировку Навального.

"При этом до нынешнего момента врачи говорили, что готовы санкционировать транспортировку. Именно поэтому мы в кратчайшие сроки ее организовали. Теперь, в последний момент, врачи не дают разрешение", - пишет Ярмыш.

В свою очередь, лечащий врач Навального Анастасия Васильева считает, что в Омской больнице нет необходимых для лечения пациента условий.

"Алексея незаконно не отпускают из больницы, в которой нет ни нужного оборудования, ни достойного лечения и нужных условий. Выписки на показывают", - написала она в своем "Твиттере".

Ранее в пятницу Ярмыш сообщила, что врачи Омской больницы скорой медицинской помощи, в которой находится Навальный, считают, что перевозить его в другую клинику нельзя из-за нестабильного состояния. "Главный врач заявил, что Навальный нетранспортабелен. Состояние нестабильное. Решения родственников для его перевозки недостаточно", - написала она в Твиттере.

Она заявила, что "запрет на перевозку Алексея означает прямую угрозу его жизни". "Оставаться в омской больнице без оборудования, с так и не поставленным диагнозом в нынешнем положении смертельно опасно", - отметила она.

Навальному стало плохо накануне в полете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в реанимацию омской больницы. Он остается в коме. Соратники предполагают, что Навального могли отравить. По данным Ярмыш, Навальный в четверг ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска.

В то же время, пресс-служба Минздрава Омской области сообщила, что врачи омской больницы скорой медицинской помощи совместно с прибывшими специалистами из Москвы проводят в настоящее время консилиум по состоянию Навального, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь". "С московскими специалистами сейчас идет консилиум, они здесь. В рамках расширенного консилиума осматривают пациента. После осмотра они примут какое-то решение, транспортабелен он или нет", - сказала представитель пресс-службы "Интерфаксу".