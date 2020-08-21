Алексея Навального перевезут в немецкую клинику

Алексей Навальный, который с четверга находится в реанимации омской больницы, будет перевезён в берлинскую клинику «Шарите». Медицинский консилиум принял такое решение, придя к выводу, что состояние больного стабилизировалось.

Заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи № 1 Омска Анатолий Калиниченко: «Мы приняли решение, что не возражаем против перевода в другой стационар. Тот, который нам укажут родственники».

На переводе Навального в немецкую клинику настаивали его жена Юлия, родственники и коллеги по работе. Некоторые из них обвиняли омских врачей в желании скрыть возможные следы яда в организме больного.

Врачи, со своей стороны, заявляли об опасении за состояние больного при взлёте и посадке, напоминая, что плохо ему стало именно на борту самолёта. Как сообщили в министерстве здравоохранения, Юлия Навальная подписала заявление с просьбой о транспортировке супруга, указав, что предупреждена о вероятности ухудшения его состояния при перелете. По данным того же ведомства, вылет самолета с Алексеем Навальным из Омска в Берлин задержан до утра субботы из-за требований профсоюза авиаперевозчиков Германии.

20 августа пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, на борту которого они находились, экстренно приземлился в аэропорту Омска, поскольку Алексей потерял сознание.