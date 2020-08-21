Гренландия теряет рекордные массы льда

Ледниковый покров Гренландии — второй по величине на планете — в прошлом году потерял 532 миллиарда тонн льда. По данным учёных, оценивавших убытки, это соответствует повышению уровня мирового океана на 1,5 мм. А страну размером с Великобританию затопило бы на 2,5 метра. Это максимальные годовые потери как минимум за 60 лет, а возможно и за целое столетие.

Инго Сасген, институт им. Альфреда Вегенера:

"Особенно беспокоит то, что Гренландия постоянно бьёт рекорды таяния. Предыдущее крупное событие в 2012 году восприняли скорее как исключение, 'такое бывает раз в сто лет'. Но спустя всего семь лет, в 2019-м, опять настала такая погода, которая привела к ещё более масштабному таянию".

2019-й год оказался в числе самых жарких за последние два века. При этом 2017 и 2018 годы были достаточно холодными и снежными, но это не помогло предотвратить рекордное таяние. По словам учёных, даже если температура планеты прекратит расти, ледники Гренландии продолжат таять.

"Потепление в Арктике уже привело к тому, что ледниковый покров прошёл критическую точку, после которой он уже не может восстанавливаться. Повышение на полтора градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой — это всё же слишком много. Лёд продолжает таять. После 1997 года масса лишь уменьшалась".

Средние температуры в Арктике, по словам учёных, растут в полтора раза быстрее, чем на планете в среднем. Такими темпами из-за таяния одного только гренландского льда уровень мирового океана к концу века поднимется на 10 см, а всего к 2100 году уровень моря может подняться на метр.