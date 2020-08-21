Рок-фестиваль во время пандемии

Санитарные правила, введённые в Венгрии в связи с пандемией коронавируса, не разрешают проводить мероприятия с количеством участников свыше 500 человек. По этому этот летний сезон прошёл практически без фестивалей. Одно из редких исключений – фестиваль Black Noise.

«Мы не были уверены, что сможем его провести, – рассказывает организатор фестиваля Балаж Варга. – Нам повезло из-за нашего небольшого размера. Если бы фестиваль был рассчитан, скажем, на 2000 человек, его бы невозможно было ужать, не лишившись при этом привычной атмосферы».

Организаторы следят за соблюдением санитарных правил: у участников регулярно измеряют температуру, повсюду установлены аппараты с дезинфицирующими средствами.

Адам Мадьяр, корреспондент Euronews: «Территория фестиваля рассчитана на 800 человек, но, по действующим в Венгрии правилам, только 500 человек могут одновременно находится перед сценой. Чтобы попасть на концерт, нужно иметь электронный билет».

Гости фестиваля отмечают хорошую организацию и за свое здоровье не опасаются:

«Я, честно говоря, сомневался в том, приезжать или нет. Но это единственный фестиваль, который проводится в этом году».

«Во Франции почти все фестивали отменили или перенесли, поэтому там попасть куда-то очень трудно. нам очень нравится здесь в Венгрии, где вы еще способны, так сказать, устраивать праздники. Это круто!»

Отмена фестиваля лишила бы любителей музыки удовольствия, а сами музыканты переживают потерю контакта с публикой как профессиональную катастрофу.

«Выступлений будет меньше, поэтому ожидания от них выше, – говорит Аттила Гранпьер, вокалист группы Vágtázó Halottkémek. – Публика изголодалась по такого рода событиям и испытывает очень сильные чувства».

Число заражений коронавиусом продолжает расти в Венгрии, хотя и остается на относительно низком уровне. Приведет ли проведение фестиваля к росту заболеваемости, пока не известно. Но еще большее ужесточение санитарных правил лишило бы работы десятки тысяч человек.