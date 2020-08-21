Европа переживает новый всплеск COVID-19

В Европе зафиксирован новый всплеск COVID-19 - после начала периода отпусков число заболевших резко возросло.

Во Франции на этой неделе был побит очередной антирекорд: 4771 пациент с коронавирусом за сутки - почти столько же как на пике эпидемии. И даже несмотря на то, что доля смертельных исходов пока остается на довольно низком уровне, новые данные, похоже, подтверждают пессимистиные прогнозы о вероятной второй волне COVID-19 этой осенью.

Пляжные вечеринки, активная ночная жизнь, в целом возросший туристический поток. По этим причинам, как считают эксперты, в Испании множатся новые очаги заболевания, особенно на севере страны. Испанский Минздрав бьет тревогу - общее число подтвержденных случаев КОВИД в королевстве превысило 370 тысяч человек с начала пандемии.

На этом фоне власти Испании даже обратились к знаменитостям с просьбой присоединиться к кампании по распространению информации о профилактике КОВИД среди молодежи. "У этих людей есть влияние в обществе, за ними следят в соцсетях, поэтому я думаю, что они могли бы быть весьма полезны в нашей работе", - считает глава Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения при Минздраве Испании Фернандо Симон.b9f

Италия, которая сильнее всего пострадала от эпидемии, тоже закономерно опасается второй волны, поэтому серьезно относится к мерам контроля в аэропортах. Введены обязательные тесты для пассажиров, прибывающих из ряда стран ЕС. Однако новых мер самоизоляции пока вводить не планируется. Так, итальянские школы должны будут открыться, как обычно, - в сентябре.

Во Франции президент Эммануэль Макрон исключил повторное введение карантина по всей стране, как это было весной, однако заявил о вероятных локальных мерах в зависимости от ситуации в каждом отдельном регионе.