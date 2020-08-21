Беларусь: кризис без диалога

В Беларуси не стихают протесты. После прошедших в стране президентских выборов каждую неделю в Минске и других крупных городах проходят акции с требованием отставки Александра Лукашенко.

Голосование проходило в условиях жесткого давления на оппозиционных кандидатов, некоторые из которых оказались либо под стражей, либо, как Светлана Тихановская, были вынуждены покинуть Беларусь. На этом фоне Евросоюз пригрозил ввести персональные санкции в отношении ряда официальных лиц, если Минск не пойдут навстречу гражданскому обществу.

Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, Европейский союз готов выступить в роли посредника, но подчеркнул, что инициатива должна исходить от беларусской стороны.

Как ожидается, сегодня днем и на предстоящих выходных пройдут новые акции протеста, в том числе у здания Следственного комитета в Минске. Ранее были задержаны десятки человек за участие в несанкционированных митингах. Против них заведены уголовные дела.

По данным правозащитников, к задержанным применялись пытки, в целом следственные мероприятия ведутся с многочисленными нарушениями. Власти эти обвинения отрицают, однако по мнению наблюдателей, на мирные шествия протестующих белорусская полиция отвечает непропорциональным применением силы.