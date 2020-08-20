Лесные пожары в Калифорнии

В Калифорнии погиб пилот вертолёта, разбившегося во время тушения лесных пожаров. Причины катастрофы неизвестны. На месте падения машины, как сообщается, возник новый очаг — в дополнение к уже более чем трём десяткам. В среду в штате был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Пламенем охвачены почти 15 тысяч гектаров.

Эвакуированы десятки тысяч человек, огонь угрожает городу Вакавилль со 100-ысячным населением — пригороду Сан-Франциско. Сам мегаполис затянут дымом.

Причиной столь масштабных пожаров стала чрезвычайно жаркая погода: в понедельник в калифорнийской Долине смерти зафиксирован рекордная температура — +54,4°C. А за последние несколько дней по региону прошли грозы, и удары молний воспламенили сухую растительность.