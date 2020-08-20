Космонавт МКС снял "отряд" НЛО

Неопознанные летающие объекты неподалёку от Международной космической станции попали в объектив камеры российского космонавта Ивана Вагнера. Станция пролетала над южным полушарием, между Антарктидой и Австралией, когда были замечены 5 объектов, идущих на одинаковом расстоянии друг от друга.

Сам космонавт назвал их "космическими гостями" и сообщил, что передал кадры для анализа в Роскосмос и учёным. Их официального заключения пока нет. Но российские СМИ со ссылкой на астрономов сообщают, что это могли быть спутники коммуникационной системы Starlink, которую разворачивает компания SpaseX. Таких аппаратов запущено уже более 600.