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мир

Космонавт МКС снял "отряд" НЛО

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 Павел Барсуков
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НЛО возле МКС
НЛО возле МКС   -   Авторское право  Кадр из видео Ивана Вагнера (via AP)
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Неопознанные летающие объекты неподалёку от Международной космической станции попали в объектив камеры российского космонавта Ивана Вагнера. Станция пролетала над южным полушарием, между Антарктидой и Австралией, когда были замечены 5 объектов, идущих на одинаковом расстоянии друг от друга.

Сам космонавт назвал их "космическими гостями" и сообщил, что передал кадры для анализа в Роскосмос и учёным. Их официального заключения пока нет. Но российские СМИ со ссылкой на астрономов сообщают, что это могли быть спутники коммуникационной системы Starlink, которую разворачивает компания SpaseX. Таких аппаратов запущено уже более 600.

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