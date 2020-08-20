Главный враг коррупции

Российский оппозиционный лидер, юрист, Алексей Навальный получил широкую известность благодаря своим расследованиям по выявлению фактов коррупции в правительстве президента Владимира Путина.

В начале 2000-х он вел блог, доводил до общественности свои разоблачения, а в 2017 году в трансляциях на YouTube Навальный регулярно отвечал на вопросы зрителей, собирая миллионы просмотров. Его Фонд борьбы с коррупцией снял документальный фильм-расследование "Он вам не Димон". В нем рассказывалось о предполагаемом имуществе на тот момент действующего главы правительства Дмитрия Медведева и утверждалось, что тот возглавлял многоуровневую коррупционную схему. В дальнейшем коррупция оставалась главной мишенью видеороликов Навального.

"Он представляет эти блестящие и детально исследованные разоблачения государственной коррупции в видеороликах на YouTube, а это означает, что он в некотором роде самый узнаваемый негосударственный, неофициальный или даже официальный оппозиционный деятель в стране в целом", - считает британский политолог Марк Галеотти.

В 2011 году после выборов в Госдуму Навальный принимал активное участие в митингах и шествиях и выражал несогласие с их результатами, обвиняя власти в масштабных фальсификациях. В 2013-м на досрочных выборах мэра Москвы Навальный был выдвинут кандидатом от партии "РПР-ПАРНАС". По результатам голосования он получил более 27% голосов активных избирателей, уступив лишь исполняющему обязанности мэра Москвы Сергею Собянину.

Российские власти неоднократно обвиняли Навального в растрате и мошенничестве. С 2011 по 2018-й годы он был 10 раз приговорён к административным арестам за организацию массовых антикремлевских акций протеста.

В декабре 2016 года Навальный объявил, что намерен баллотироваться на президентских выборах 2018 года. Он опубликовал основные положения своей предвыборной программы и начал собирать сторонников. Однако в 2017 году ЦИК отказал ему в регистрации из-за непогашенной судимости по делу "Кировлеса".

Европейский суд по правам человека признал, что аресты Навального в 2012 и 14 годах были политически мотивированными и нарушали его права человека. В Москве назвали это постановление сомнительным.