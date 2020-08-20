Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Северная Корея

Диктатор поделился полномочиями

Комментарии
 Ирина Шелудкова
euronews_icons_loading
Диктатор поделился полномочиями
Авторское право  朝鮮通信社/KCNA via KNS
Размер текста Aa Aa

Лидер КНДР Ким Чен Ын передал часть своих полномочий группе чиновников, а также своей сестре Ким Ё Чжон, которая теперь ответственна за отношения Пхеньяна с Сеулом и Вашингтоном. Об этом сообщило Национальное агентство разведки Южной Кореи. По данным службы, Ким Ё Чжон выполняет роль второго по значимости лидера КНДР, но Ким Чен Ын не занимается поиском преемника и у него нет проблем со здоровьем.

Руководитель Северной Кореи на заседании правящей партии признал, что страна столкнулась с рядом неожиданных и неизбежных трудностей, что привело к экономическим проблемам.

Обязанности управления экономикой страны переходят к Председателю кабинета министров и заместителю председателя Госсовета. Еще два высокопоставленных чиновника будут частично отвечать за вопросы обороны.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube