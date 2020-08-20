Камала Харрис официально стала кандидатом в вице-президенты США

Сенатор от штата Калифорния Камала Харрис стала первой темнокожей женщиной, официально выдвинутой на пост вице-президента от демократической партии США. Её кандидатуру съезд утвердил вслед за выдвижением Джозефа Байдена на пост главы государства. В своём выступлении перед делегатами Харрис назвала своей задачей борьбу с последствиями политики Дональда Трампа:

«Прямо сейчас у нас есть президент, использующий трагедии, которые мы переживаем, как оружие в политической борьбе. Джо будет президентом, который использует наши проблемы для достижения общих целей. Джо объединит нас, чтобы построить экономику, в которой никто не будет брошен на произвол судьбы».

В рамках избирательной кампании демократов в поддержку 77-летнего Джозефа Байдена выступил бывший президент США Барак Обама:

«Я сидел в Овальном кабинете с обоими кандидатами в президенты. Я никогда не ожидал, что мой преемник будет разделять мои взгляды или продолжит мою политику. Но я действительно надеялся, что ради нашей страны Дональд Трамп сможет показать серьезное отношение к работе, что он мог почувствует важность службы и обнаружит некоторое благоговение перед демократией, забота о которой ему была доверена. Но этого так и не произошло».

Решение Байдена идти на выборы с Камалой Харрис действующий президент Дональд Трамп называл удивительным. Он отмечал, что считает и Байдена, и, в особенности, Харрис слабыми оппонентами в борьбе за Белый дом.