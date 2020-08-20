Канцлер Германии и активистка из Швеции: Ангела Меркель приняла в Берлине Грету Тунберг и нескольких её сторонниц, обсудив с ними климатические задачи Евросоюза: Германия сейчас председательствует в Совете ЕС. Активистки накануне заявляли, что попросили встречи с канцлером, поскольку страны Европы, несмотря на громкие обещания, не достигли особого прогресса по сокращению выбросов.

Ануна де Вевер, эко-активистка:

"Среди прочего мы говорили о торговом соглашении между Евросоюзом и странами Меркосур. Мы заявили, что будет нехорошо, если Европа подпишет документ, потому что он нарушит права человека в Амазонии. Мы уже и так несём ответственность за уничтожение лесов Амазонки. Я была очень рада услышать, что Ангела Меркель не станет подписывать документ в его нынешнем виде".

Каких-либо конкретных итогов встреча не имела, но экологи надеются, что что Ангела Меркель — как фактическая глава Евросоюза — сможет убедить другие страны приложить дополнительные усилия.

Антье фон Броок, Friends of the Earth Germany

"Максимум, что она могла сказать на подобной встрече — пообещать больше решительных действий. Но в любом случае это уже добрый знак и мы очень надеемся, что она сможет посодействовать расширению охвата климатических целей ЕС".

На этом фоне в министерстве окружающей среды Германии заявили, что страна не достигла бы собственных климатических целей на 2020 год, если бы пандемия не привела к глобальному снижению выброса парниковых газов.

Активисты опасаются, что вызванный коронавирусом экономический кризис подорвёт усилия, направленные на борьбу с климатическими изменениями.